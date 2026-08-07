SYRANO FEAT. DANIELITO DE TRYO LE BIJOU Toulouse
vendredi 11 septembre 2026 · LE BIJOU · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
SYRANO FEAT. DANIELITO DE TRYO
LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 18.8 – 18.8 – EUR
18.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11 23:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Syrano, artiste inclassable et touche-à-tout, célèbre deux décennies de création avec son nouveau spectacle ‘2006-2026’.
Véritable artisan des mots et des sons, ce poète moderne a su briser les codes en fusionnant avec brio le rap et la chanson française. Depuis ses débuts remarqués au Printemps de Bourges jusqu’à ses collaborations marquantes au sein du Collectif 13, Syrano n’a cessé de se renouveler, intégrant aujourd’hui des sonorités trap et pop à ses textes toujours profondément poétiques et sociétaux. Pour cet anniversaire exceptionnel, il nous convie à un voyage intime et généreux revisitant vingt ans de ‘Lutte dans la joie’. Accompagné sur scène par des musiciens d’exception, dont Danielito Bravo (Tryo) aux percussions, Patrick Neulat et Marin Fauvel, il propose une mise en scène sobre et percutante signée Benjamin Georjon. Ce concert célèbre également la sortie d’un double vinyle collector, marquant l’incroyable parcours d’un artiste qui place l’humain et l’émotion au cœur de son œuvre. Un rendez-vous incontournable pour redécouvrir l’univers singulier d’une figure majeure de la scène alternative française. 18.8 .
LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Syrano, an unclassifiable artist and jack-of-all-trades, celebrates two decades of creativity with his new show, “2006–2026.”
L’événement SYRANO FEAT. DANIELITO DE TRYO Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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