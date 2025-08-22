Tabagnino le petit bossu 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Tabagnino le petit bossu

Mercredi 27 janvier 2027 à partir de 14h30.

Samedi 30 janvier 2027 à partir de 14h30.

Mercredi 3 février 2027 à partir de 14h30.

Samedi 6 février 2027 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-27 14:30:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-27 2027-01-30 2027-02-03 2027-02-06

Spectacle pour enfants à partir de 3 ans d’après Basile Giambattista et Italo Calvino.Enfants

Tabagnino, petit et bossu, est un pauvre savetier à qui personne ne confie jamais la moindre chaussure à réparer. Tant et si bien qu’un beau jour, il décide de s’en aller chercher fortune ailleurs. Il prend la route mais le soir venu, n’ayant aucun endroit où se mettre à l’abri, il frappe à la porte d’une petite maison… C’est ici qu’habite L’Homme farouche, un mangeur de petits humains, qui sème la terreur dans le royaume.







Tout enfant peut s’identifier à Tabagnino qui part en quête d’objets magiques détenus par un géant. Le petit bossu est au cœur d’un récit initiatique et nous montre comment grandir. Il surmonte avec malice épreuves et péripéties, jusqu’à son triomphe final ! .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A children’s show for ages 3 and up, based on works by Basile Giambattista and Italo Calvino.

L’événement Tabagnino le petit bossu Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille