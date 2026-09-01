Informations pratiques

Dans le cadre du Festival Femme Mariachi Europe 2026, la Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre accueillera les directrices de six des sept formations qui se produiront au festival le même week-end. Elles viendront partager leurs parcours, leurs expériences et les réalités qui accompagnent le fait de créer, organiser et diriger un groupe de femmes dans un univers encore largement dominé par les hommes. Elles évoqueront également leur vision de l’avenir du mariachi féminin et les transformations qu’elles souhaitent voir émerger.

Avec une traduction simultanée en français, cette rencontre offrira au public l’occasion d’assister à une conversation passionnée autour de l’industrie musicale internationale, de la transmission des traditions et de la nécessité de bousculer les codes pour créer des espaces plus justes, plus inclusifs et plus joyeux pour toutes et tous.

La table ronde sera animée et accompagnée par la journaliste internationale Sofia Viramontes et par Alicia Leos, créatrice du Festival Femme Mariachi Europe et également fondatrice et leader du mariachi féminin français ArrieraSomos.

Mariachi Français ArrieraSomos ; Crédits : Eunice Chao

Véritable événement inaugural de la troisième édition du FFME 2026, cette table ronde sera une occasion privilégiée de découvrir le mariachi sous un autre regard : son histoire, la manière dont cette musique emblématique du Mexique a traversé les frontières et s’est implantée sur les scènes internationales, mais aussi les réalités, les défis et les ambitions des femmes qui portent aujourd’hui cet art avec passion.

Enfin, les visiteurs pourront profiter des ressources et des documents mis à leur disposition par la Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre, pour prolonger cette découverte et plonger encore davantage dans l’univers de la musique ranchera mexicaine.

La Médiathèque Musicale de Paris ouvre ses portes aux femmes qui font vibrer les mariachis féminins les plus emblématiques du monde. À la tête de leurs formations, elles viendront partager leur expérience de leadership, les défis qu’elles ont dû relever et les chemins qu’elles ont tracés pour faire entendre leur voix jusque sur les plus grandes scènes internationales.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T18:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris



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