De fil en aiguille : club de tricot, crochet, broderie Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

Apportez votre ouvrage et nous tricoterons, crochèterons, et broderons en toute convivialité autour d’une boisson chaude !

Il est vivement recommandé d’apporter votre modèle, vos pelotes ou fils et vos aiguilles.

Informations pratiques

Club un samedi par mois de 14h à 16h sur le plateau du quatrième étage de la médiathèque

Entrée libre

Notre club » de fil en aiguille » vous ouvre ses portes une fois par mois !

Le samedi 05 décembre 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 21 novembre 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 24 octobre 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 05 septembre 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T17:00:00+02:00

fin : 2026-12-05T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-05T14:00:00+02:00_2026-09-05T16:00:00+02:00;2026-10-24T14:00:00+02:00_2026-10-24T16:00:00+02:00;2026-11-21T14:00:00+02:00_2026-11-21T16:00:00+02:00;2026-12-05T14:00:00+02:00_2026-12-05T16:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan



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