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De fil en aiguille : club de tricot, crochet, broderie Médiathèque Françoise Sagan Paris

samedi 5 septembre 2026 · Médiathèque Françoise Sagan · Paris

De fil en aiguille : club de tricot, crochet, broderie Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Françoise Sagan
Adresse
8 rue Léon Schwartzenberg
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Tarif
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Apportez votre ouvrage et nous tricoterons, crochèterons, et broderons en toute convivialité autour d’une boisson chaude !

Il est vivement recommandé d’apporter votre modèle, vos pelotes ou fils et vos aiguilles.

Informations pratiques

Club un samedi par mois de 14h à 16h sur le plateau du quatrième étage de la médiathèque

Entrée libre

Notre club  » de fil en aiguille  » vous ouvre ses portes une fois par mois !
Le samedi 05 décembre 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 21 novembre 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 24 octobre 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 05 septembre 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T17:00:00+02:00
fin : 2026-12-05T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-05T14:00:00+02:00_2026-09-05T16:00:00+02:00;2026-10-24T14:00:00+02:00_2026-10-24T16:00:00+02:00;2026-11-21T14:00:00+02:00_2026-11-21T16:00:00+02:00;2026-12-05T14:00:00+02:00_2026-12-05T16:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg  75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan


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