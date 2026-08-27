De fil en aiguille : club de tricot, crochet, broderie Médiathèque Françoise Sagan Paris
samedi 5 septembre 2026 · Médiathèque Françoise Sagan · Paris
Informations pratiques
Apportez votre ouvrage et nous tricoterons, crochèterons, et broderons en toute convivialité autour d’une boisson chaude !
Il est vivement recommandé d’apporter votre modèle, vos pelotes ou fils et vos aiguilles.
Informations pratiques
Club un samedi par mois de 14h à 16h sur le plateau du quatrième étage de la médiathèque
Entrée libre
Notre club » de fil en aiguille » vous ouvre ses portes une fois par mois !
Le samedi 05 décembre 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 21 novembre 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 24 octobre 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 05 septembre 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T17:00:00+02:00
fin : 2026-12-05T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-05T14:00:00+02:00_2026-09-05T16:00:00+02:00;2026-10-24T14:00:00+02:00_2026-10-24T16:00:00+02:00;2026-11-21T14:00:00+02:00_2026-11-21T16:00:00+02:00;2026-12-05T14:00:00+02:00_2026-12-05T16:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan
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