10 ans de la Canopée | Atelier de percussion corporelle – le corps instrument avec Hip Tap Project Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris
10 ans de la Canopée | Atelier de percussion corporelle – le corps instrument avec Hip Tap Project Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris samedi 5 septembre 2026.
La compagnie Hip Tap Project développe un univers singulier où le corps n’est pas seulement dansant ; il est instrument, voix, matière sonore. La percussion corporelle – ce geste premier qui fait du corps lui-même un instrument – ouvre une porte immédiate, intuitive, accessible à toutes et à tous.
Cet atelier offre un
espace de rencontre et de partage. L’objectif premier est d’emmener les
participants vers la compréhension et l’expression du rythme à travers
l’expérience, à la fois de la danse et de la musique. La percussion
corpoelle véhicule un vrai message d’universalité en fédérant les publics
et les générations autour d’une discipline actuelle alliant rythme, mouvement
et musicalité. Cet atelier sera assuré par Isabelle Dauzet / Hip Tap Project. Chaque groupe pourra comprendre jusqu’à 16 personnes. Les enfants peuvent s’inscrire à partir de 12 ans.
Deux créneaux sont proposés:
- de 14H à 15H30
- de 16H à 17H30
Sur inscription à partir du 5 août.
Plus d’informations sur le Hip Tap Project
Pour fêter les dix ans de la Canopée, la Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre et la Médiathèque de la Canopée vous proposent de participer à un atelier de percussion corporelle animé par Isabelle Dauzet.
En présence d’interprètes LSF/FR
[L’atelier aura lieu à la Médiathèque Musicale de Paris Christiane Eda-Pierre]
Le samedi 05 septembre 2026
de 14h00 à 17h30
gratuit
Sur inscription à partir du 5 août.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T14:00:00+02:00_2026-09-05T17:30:00+02:00
Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris
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