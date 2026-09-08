Table ronde d’auteurs autour du thème « Les aventurières pionnières », Salle polyvalente, Saint-Trojan-les-Bains

Informations pratiques

Table ronde d’auteurs autour du thème « Les aventurières pionnières » Samedi 19 septembre, 16h30 Salle polyvalente Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

« Les aventurières pionnières »

Table ronde modérée par Alain Quella-Villéger

Cette rencontre évoquera les grandes voyageuses pionnières des XIXe et XXe siècles : peintres, botanistes et exploratrices parties à la découverte du monde. Seront notamment abordées les difficultés de leurs voyages ainsi que la vision du monde propre à leur époque.

Avec la participation de :

Katia Astafieff, autour des voyageuses du pôle Nord et des routes de l’Inde empruntées par les botanistes ;

Christine Ribardière, autrice et traductrice des carnets de voyage de la peintre Marianne North au Japon ;

Caroline Fabre-Rousseau, autrice d’une biographie d’Alma Karlin, aventurière des années 1920 devenue une figure inspirante du féminisme ;

Sabrina Kiefner, qui a consacré ses travaux aux femmes amazones des guerres de Vendée.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du festival Femmes en livres. Retrouvez l’ensemble du programme surle site internet du festival.

Salle polyvalente 26 boulevard de la plage, Saint 17370 Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://xn--location-vido-mhb.my.canva.site/femmesenlivres-festival »}]

« Les aventurières pionnières »

Alma Karlin Maximiliana dans une robe traditionnelle japonaise. Photo de : ©Weltmuseum Wien Museum