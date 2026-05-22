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Table ronde “De Damas à Dax accès aux droits fondamentaux des femmes syriennes” French Pub CHEZ NOUS Dax

Table ronde “De Damas à Dax accès aux droits fondamentaux des femmes syriennes” French Pub CHEZ NOUS Dax

Table ronde “De Damas à Dax accès aux droits fondamentaux des femmes syriennes” French Pub CHEZ NOUS Dax mercredi 10 juin 2026.

Lieu : French Pub CHEZ NOUS

Adresse : 8 Cours Galliéni

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Table ronde “De Damas à Dax accès aux droits fondamentaux des femmes syriennes”

French Pub CHEZ NOUS 8 Cours Galliéni Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10 19:30:00

Date(s) :
2026-06-10

La Maison de l’Europe et des Landes a le plaisir de vous inviter à une table ronde inédite dans le cadre de son Forum des Objectifs du Développement Durable. Nous accueilleront deux femmes syriennes qui nous parleront de leur parcours depuis la guerre en Syrie jusqu’à leur installation dans les Landes. Thématiques droits humains, droit des femmes, contexte politique en Syrie.
Evènement ouvert à toutes et à tous Apéritif offert   .

French Pub CHEZ NOUS 8 Cours Galliéni Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine   wipsee40@gmail.com

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English : Table ronde “De Damas à Dax accès aux droits fondamentaux des femmes syriennes”

L’événement Table ronde “De Damas à Dax accès aux droits fondamentaux des femmes syriennes” Dax a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Grand Dax

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