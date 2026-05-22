Table ronde “De Damas à Dax accès aux droits fondamentaux des femmes syriennes” French Pub CHEZ NOUS Dax
Table ronde “De Damas à Dax accès aux droits fondamentaux des femmes syriennes” French Pub CHEZ NOUS Dax mercredi 10 juin 2026.
Dax
Table ronde “De Damas à Dax accès aux droits fondamentaux des femmes syriennes”
French Pub CHEZ NOUS 8 Cours Galliéni Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10 19:30:00
Date(s) :
2026-06-10
La Maison de l’Europe et des Landes a le plaisir de vous inviter à une table ronde inédite dans le cadre de son Forum des Objectifs du Développement Durable. Nous accueilleront deux femmes syriennes qui nous parleront de leur parcours depuis la guerre en Syrie jusqu’à leur installation dans les Landes. Thématiques droits humains, droit des femmes, contexte politique en Syrie.
Evènement ouvert à toutes et à tous Apéritif offert .
French Pub CHEZ NOUS 8 Cours Galliéni Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine wipsee40@gmail.com
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English : Table ronde “De Damas à Dax accès aux droits fondamentaux des femmes syriennes”
L’événement Table ronde “De Damas à Dax accès aux droits fondamentaux des femmes syriennes” Dax a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Grand Dax
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