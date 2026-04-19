TABLE RONDE-DÉBAT « COMPRENDRE FRANTZ FANON AUJOURD’HUI » Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Pour mieux connaître la vie et l’œuvre de Frantz Fanon, médecin psychiatre, figure majeure de l’anticolonialisme : une table-ronde animée par Christophe Patillon, historien au Centre d’Histoire du travail et président d’AlterNantes FM. Avec Jacques Vénuleth, du MRAP de Lunel (34), et Dr. Hervé Inial, psychiatre au CHU de Nantes. Par le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), Mémoire de l’Outre-Mer et la Maison des Citoyens du Monde (MCM) Une projection du film Frantz Fanon d’Abdenour Zahzah est également organisée par le Festival des 3 Continents le mardi 19 mai à 20h30, au Cinématographe. Retrouvez les informations ici.

Médiathèque Jacques Demy Nantes 44000



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