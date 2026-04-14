Table ronde « Genre et messianisme », Bibliothèque polonaise de Paris – musée Adam-Mickiewicz, salon Chopin et musée Boleslas-Biegas, Paris

Table ronde « Genre et messianisme » Samedi 23 mai, 18h00 Bibliothèque polonaise de Paris – musée Adam-Mickiewicz, salon Chopin et musée Boleslas-Biegas Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Genre et messianisme ou comment penser aujourd’hui la révolution romantique et la Grande Émigration par le prisme de la place des femmes et d’autres minorités dans la littérature slave et dans le spiritualisme politique du paradigme romantique polonais. Une discussion autour de l’exposition d’Hubert Czerepok, « Le passé recomposé », présentée l’an dernier à la Bibliothèque Polonaise de Paris et qui a soulevé des questions toujours d’actualité sur la lecture contemporaine des grands récits nationaux.

Participation :

Agata Araszkiewicz, écrivaine, chercheuse, critique d’art, militante féministe et docteure en lettres, rattachée à LEGS/Paris 8/CNRS et à l’Université libre de Bruxelles. Elle est membre du Conseil de l’Association du Congrès des femmes en Pologne et co-organisatrice et présidente d’honneur du Congrès des femmes en Belgique.

Hubert Czerepok, artiste plasticien, professeur au Département de cinéma expérimental de l’Académie des beaux-arts de Szczecin.

Małgorzata Perigot-Grygielewicz, philosophe, philologue et traductrice. Professeure à l’École Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême, membre du conseil scientifique et du collège des traducteurs Sarah Kofman. Co-auteure de l’anthologie Le Futurisme polonais, 1918–1924. Poésie. Manifestes. Déclarations.

Sylwia Szymaniak, historienne de l’art et commissaire d’exposition. Elle dirige la Fondation pour l’Art Moderne Polonais et l’espace d’exposition Biuro Wystaw à Varsovie.

Agnieszka Wiatrzyk, docteure en histoire de l’art et commissaire d’exposition, responsable adjointe des collections artistiques de l’IBPP.

Bibliothèque polonaise de Paris – musée Adam-Mickiewicz, salon Chopin et musée Boleslas-Biegas 6 quai d’Orléans 75004 Paris Paris 75004 Paris Île-de-France 01 55 42 91 87 https://ibpp.eu/ La Bibliothèque Polonaise de Paris, haut-lieu de l’Émigration polonaise depuis le milieu du XIXe siècle, est la plus grande institution culturelle représentant la Pologne hors les frontières de cet État. Elle s’est établie sur l’île Saint-Louis, en plein cœur de Paris, dans un magnifique immeuble du XVIIe siècle qui abrite des ouvrages et des archives de grande valeur, ainsi qu’une collection importante d’œuvres d’art. Entièrement rénovée et modernisée au début du XXIème siècle, la Bibliothèque Polonaise de Paris accueille les lecteurs et les chercheurs désireux d’approfondir leurs connaissances des relations franco-polonaises et de l’histoire de la Pologne. La Bibliothèque Polonaise dispose de nombreux souvenirs du plus grand poète romantique polonais du XIXe siècle, Adam Mickiewicz (Musée) et de l’illustre compositeur Frédéric Chopin (Salon). Elle organise régulièrement des colloques et des conférences, des expositions et des concerts. Entrez dans le site de la Bibliothèque Polonaise de Paris et venez y découvrir ses trésors conservés depuis des décennies, dans un îlot de «polonité», au cœur de la Ville-Lumière.

Table ronde « Genre et messianisme »

©Hubert Czerepok