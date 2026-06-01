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Table Ronde Joséphine Baker, Librairie de Paris, Paris

Table Ronde Joséphine Baker, Librairie de Paris, Paris

Table Ronde Joséphine Baker, Librairie de Paris, Paris samedi 13 juin 2026.

Lieu : Librairie de Paris

Adresse : 7,9,11 place de Clichy,Paris

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Table Ronde Joséphine Baker Samedi 13 juin, 10h30 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Photographie DR

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-josephine-baker-1990582813781 »}]
Photographie DR

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