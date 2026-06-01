Table Ronde Joséphine Baker, Librairie de Paris, Paris
Table Ronde Joséphine Baker, Librairie de Paris, Paris samedi 13 juin 2026.
Table Ronde Joséphine Baker Samedi 13 juin, 10h30 Librairie de Paris Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00
Photographie DR
Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-table-ronde-josephine-baker-1990582813781 »}]
Photographie DR
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