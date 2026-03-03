Table ronde La santé mentale chez les 15-25 ans Ecole de commerce EKLORE-ED Pau
Table ronde La santé mentale chez les 15-25 ans Ecole de commerce EKLORE-ED Pau mercredi 11 mars 2026.
Table ronde La santé mentale chez les 15-25 ans
Ecole de commerce EKLORE-ED 3 Rue Saint-John Perse Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Table ronde La santé mentale chez les 15-25 ans
-90 minutes pour comprendre, 1 moment pour agir le regard croisé de nos experts de terrain.
Public cible vous êtes étudiant, parent, professionnel…vous êtes concernés par le sujet de la santé mentale ? Rejoignez nous pour cette table ronde ! .
Ecole de commerce EKLORE-ED 3 Rue Saint-John Perse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
English : Table ronde La santé mentale chez les 15-25 ans
L'événement Table ronde La santé mentale chez les 15-25 ans Pau a été mis à jour le 2026-02-28