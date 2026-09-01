Table ronde Le pas de côté Médiatèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Seignanx

Table ronde Le pas de côté

Médiatèque l’Anima 2 rue de Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24 20:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Table ronde le pas de côté Info ou intox, muscler son esprit critique à l’heure du numérique.

Comment repérer les fausses informations et garder un regard éclairé face aux contenus en ligne ? Venez échanger avec Thomas Huchon (journaliste), Dr Vincent Cotte (neurologue) et Camille Venant (InfoJeunes), sous la médiation de Laurie Debove (La Relève et La Peste).

Dédicace du livre de Thomas Huchon en fin de rencontre (librairie Le Moment ).

Tout public | Entrée libre (1h30) .

Médiatèque l’Anima 2 rue de Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96

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English : Table ronde Le pas de côté

L’événement Table ronde Le pas de côté Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx