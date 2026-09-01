Table ronde Le pas de côté Médiatèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx
jeudi 24 septembre 2026 · Médiatèque l'Anima · Saint-Martin-de-Seignanx
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Seignanx
Table ronde Le pas de côté
Médiatèque l’Anima 2 rue de Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24 20:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Table ronde le pas de côté Info ou intox, muscler son esprit critique à l’heure du numérique.
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Tout public | Entrée libre (1h30) .
Médiatèque l’Anima 2 rue de Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96
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English : Table ronde Le pas de côté
L’événement Table ronde Le pas de côté Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Seignanx
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