TABLE RONDE & PROJECTION L’USINEUSE Mazères-sur-Salat

Mazères-sur-Salat

TABLE RONDE & PROJECTION

L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Soirée table ronde et projection à l’Usineuse !

Table ronde & projection à Mazères-sur-Salat.

Programmation en extérieur, derrière l’usineuse. Repli à l’intérieur en cas de pluie. Spectacles et concerts à prix libre. Buvette et petite restauration sur place.

19H table ronde autour des arts de la rue.

21H Projection Royal Deluxe, retour d’Afrique Film documentaire de Dominique Deluze

En s’expatriant six mois dans les campagnes les plus reculées du Nord-Cameroun, la célèbre compagnie de théâtre de rue est allée à la rencontre d’un pays où le théâtre, qu’il soit indigène ou d’exportation, n’existe pas. Des lieux si éloignés que la simple tentative de photographier ses habitants y demeure téméraire.

Dans ce laboratoire théâtral est né le fils métis du grand Géant, immense marionnette de six mètres cinquante, dont les déambulations dans la brousse suscitent chez les villageois africains le même éblouissement et la même verve que chez les spectateurs européens au retour d’Afrique.

La chronique filmée, onirique et pleine d’humour de cette nouvelle aventure artistique et humaine du Royal . .

L’USINEUSE 4 Rue du Stade Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Round-table evening and screening at l’Usineuse!

L’événement TABLE RONDE & PROJECTION Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE