Tables des Mauges, Tables de Loire restaurant le Mine d’Or Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre

Tables des Mauges, Tables de Loire restaurant le Mine d’Or

Saint-Pierre-Montlimart 2 Rue des Mines d’Or Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Rendez-vous au Mine d’Or pour vous régaler d’un délicieux repas à l’occasion de l’opération Tables des Mauges Tables de Loire.

Tables des Mauges Tables de Loire est de retour cette année pour le plus grand plaisir des gourmands ! Nos chef(fe)s s’engagent à proposer un menu unique à 35 € pour une ou plusieurs dates en mettant en avant les produits locaux.

Vendredi soir 13 mars, le rendez-vous est pris au restaurant le Mine d’Or à Saint-Pierre-Montlimart pour déguster de délicieuses associations concoctées par le chef Jacques Couet.

Réservation obligatoire auprès du restaurant. .

Saint-Pierre-Montlimart 2 Rue des Mines d’Or Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 70 38 resto.minedor@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at Le Mine d’Or for a delicious meal as part of the Tables des Mauges Tables de Loire operation.

L’événement Tables des Mauges, Tables de Loire restaurant le Mine d’Or Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-02-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges