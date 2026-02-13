Tables des Mauges, Tables de Loire restaurant le Mine d’Or Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre
Saint-Pierre-Montlimart 2 Rue des Mines d’Or Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13 23:00:00
2026-03-13
Rendez-vous au Mine d’Or pour vous régaler d’un délicieux repas à l’occasion de l’opération Tables des Mauges Tables de Loire.
Tables des Mauges Tables de Loire est de retour cette année pour le plus grand plaisir des gourmands ! Nos chef(fe)s s’engagent à proposer un menu unique à 35 € pour une ou plusieurs dates en mettant en avant les produits locaux.
Vendredi soir 13 mars, le rendez-vous est pris au restaurant le Mine d’Or à Saint-Pierre-Montlimart pour déguster de délicieuses associations concoctées par le chef Jacques Couet.
Réservation obligatoire auprès du restaurant. .
Saint-Pierre-Montlimart 2 Rue des Mines d’Or Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 70 38 resto.minedor@orange.fr
English :
Join us at Le Mine d’Or for a delicious meal as part of the Tables des Mauges Tables de Loire operation.
L’événement Tables des Mauges, Tables de Loire restaurant le Mine d’Or Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-02-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges