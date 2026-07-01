Tables Fermières Place des arènes Gamarde-les-Bains

Informations pratiques

Gamarde-les-Bains

Tables Fermières

Place des arènes Arènes Gamarde-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 23:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Venez à la rencontre de producteurs locaux et déguster directement leurs produits fermiers er artisanaux dans une ambiance conviviale.

Restauration sur place, dégustation et animation musicale.

Venez à la rencontre de producteurs locaux et déguster directement leurs produits fermiers er artisanaux dans une ambiance conviviale.

Restauration sur place, dégustation et animation musicale. .

Place des arènes Arènes Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 60 86 mairie@gamarde-les-bains.com

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English : Tables Fermières

Come meet local producers and sample their farm-fresh and artisanal products firsthand in a friendly atmosphere.

On-site dining, tastings, and live music.

L’événement Tables Fermières Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Terres de Chalosse