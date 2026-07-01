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AGENDA · Gamarde-les-Bains

Tables Fermières Place des arènes Gamarde-les-Bains

jeudi 30 juillet 2026 · Place des arènes · Gamarde-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place des arènes
Adresse
Arènes
Ville
40380 Gamarde-les-Bains
Département
Landes
Tarif

Gamarde-les-Bains

Tables Fermières

Place des arènes Arènes Gamarde-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 23:30:00

Date(s) :
2026-07-30

Venez à la rencontre de producteurs locaux et déguster directement leurs produits fermiers er artisanaux dans une ambiance conviviale.
Restauration sur place, dégustation et animation musicale.
Venez à la rencontre de producteurs locaux et déguster directement leurs produits fermiers er artisanaux dans une ambiance conviviale.
Restauration sur place, dégustation et animation musicale.   .

Place des arènes Arènes Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 60 86  mairie@gamarde-les-bains.com

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English : Tables Fermières

Come meet local producers and sample their farm-fresh and artisanal products firsthand in a friendly atmosphere.
On-site dining, tastings, and live music.

L’événement Tables Fermières Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Terres de Chalosse

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