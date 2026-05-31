Taille de pierre et architecture : des démonstrations de taille auront lieu tout au long de la journée par La Compagnie Excalibur, Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD), Lyon

Taille de pierre et architecture : des démonstrations de taille auront lieu tout au long de la journée par La Compagnie Excalibur Dimanche 20 septembre, 11h00 Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Taille de pierre et architecture : des démonstrations de taille, outils et techniques vous seront expliqués.

Dans la conscience collective, il y a deux artisanats qui feront toujours partie de la symbolique du moyen âge : La forge et la taille de pierre.

Ici, nous vous expliquerons pourquoi la taille de pierre répond parfaitement à la définition de l’artisanat, un mélange d’art et de technique.

Vous découvrirez qu’un tailleur de pierre se doit d’être également un mathématicien, vous apprendrez que la pierre est un matériau complexe.

Vous verrez les principaux outils utilisés pour tailler la pierre, on vous expliquera ce qu’est une gradine, une boucharde, une charrue.

Vous comprendrez également pourquoi le tailleur de pierre travaille toujours à proximité du forgeron.

Vous découvrirez également les outils qui ont permis à l’homme de construire châteaux et cathédrales. Venez voir comment une simple corde peux dessiner une voûte, une rosasse ou un angle droit.

Le Grenier d’Abondance (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes-CNSMD) 6, quai St-Vincent 69001 Lyon Lyon 69001 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 00 44 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Rhone-Alpes XVIIIe siècle Situé au nord-ouest de Lyon, sur la rive gauche de la Saône, le Grenier d’abondance a été construit entre 1722 et 1728 par l’architecte Claude Bertaud de la Vaure pour conserver le blé nécessaire à l’alimentation annuelle des quelques cent vingt mille Lyonnais de l’époque. Après l’édit instituant la libre circulation des grains (1763), le bâtiment est rapidement affecté à des usages militaires : magasin d’artillerie, arsenal puis caserne jusqu’en 1987. Le départ de la Gendarmerie nationale permet alors au ministère de la Culture d’y programmer l’installation de la Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes ainsi que les studios de danse du Conservatoire national supérieur de musique et de danse installé quant à lui, depuis 1988, dans l’ancienne École vétérinaire située juste en face. Le Grenier d’abondance présente une architecture tout à fait exceptionnelle : sur trois niveaux superposés, trois files de voûtes d’arêtes retombant sur deux séries de piliers de pierre et deux rangées de pilastres engagés dans les revers des façades. Au centre de ce bâtiment rectangulaire aux dimensions imposantes (130 m de long, 18 m de large), un avant-corps saillant, pourvu d’un fronton triangulaire sobrement décoré, introduit à un grand escalier à quatre noyaux donnant accès aux étages. Pour aménager dans cet édifice singulier les locaux adaptés à ses nouvelles missions, le ministère de la Culture a fait appel aux architectes Valode et Pistre et associés ; le parti proposé permet de laisser intacte la structure d’origine et d’intégrer les éléments modernes dans un souci de sobriété et d’authenticité. Bus C14 -19-31-40-45 : Pont Koenig (rive droite ou rive gauche)

Taille de pierre et architecture : des démonstrations de taille, outils et techniques vous seront expliqués.

©Compagnie Excalibur