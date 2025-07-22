Tais-toi François !! Troyes

Tais-toi François !! Troyes dimanche 3 mai 2026.

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 13 – 13 – 13 Eur

Début : 2026-05-03 15:00:00

fin : 2026-05-03

2026-05-03

Ginette, paisible retraitée, qui vit avec sa nièce Lucienne, très limitée mentalement, propose une location de vacances à la campagne.



Deux couples de citadins ont réservé et toutes les conditions sont réunies pour passer un agréable séjour. Mais la campagne n’est pas la ville et il faut savoir en accepter les petits désagréments….



Ajoutez au chant du coq une multitude d’imprévus, et la tension monte très vite entre les deux couples.



Mais Ginette est là pour apaiser toutes les tensions… quoique ! .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

