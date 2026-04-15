Take Care Of My Cat / Rencontre avec Célia de @CeliaAtParis, Le Cratère, Toulouse

Take Care Of My Cat / Rencontre avec Célia de @CeliaAtParis Mercredi 22 avril, 18h15 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T18:15:00+02:00 – 2026-04-22T20:15:00+02:00

Fin : 2026-04-22T18:15:00+02:00 – 2026-04-22T20:15:00+02:00

Take Care Of My Cat / de JEONG Jae Eun / 1h52 / Coree du Sud

Synopsis : Cinq jeunes filles d’une vingtaine d’années vivent dans ville portuaire d’Incheon. Le groupe se compose de la belle Hae-joo qui travaille chez un courtier et rêve de devenir une grande femme d’affaire, de Ji-young, une jeune artiste qui veut partir étudier à l’étranger, et de Tae-hee la rebelle. Elles rêvent toutes de vivre ailleurs, loin de la grisaille d’Incheon. Lorsque Hae-joo réalise son rêve et part habiter dans un appartement à Séoul, les filles se sentent délaissées…

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/take-care-of-my-cat »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FR8LIKP#showsession?id=emsx001100017723&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse