Take Me Out : ShitKid en concert à Paris ! La Maroquinerie Paris

Informations pratiques

Take Me Out présente…

ShitKid en concert !

Tickets : https://shotgun.live/events/shitkid

SHITKID

Il y a toujours eu une date de fin pour ShitKid. Depuis l’âge de douze ans, Åsa Söderqvist voulait devenir infirmière – elle aime les routines, « une vie normale et parfois ennuyeuse ». Lorsqu’elle a lancé son projet musical ShitKid en 2016, elle s’était donné « cinq à sept ans » pour vivre d’abord son rêve de rockstar.

Ces cinq années sous le nom de ShitKid ont été un véritable tourbillon créatif. Une impressionnante collection de morceaux aux textures et aux styles extrêmement variés, produits à un rythme presque absurde : un premier EP enregistré sur un ordinateur domestique défectueux à Göteborg, où elle s’était installée après le lycée pour fonder un groupe punk féministe ; puis l’album Fish, une merveille de pop rêveuse et décalée ; ensuite le minimalisme plus doux de This Is It, enregistré entre sa chambre et sa voiture ; puis Detention, un disque pop-punk délicieusement déjanté sur le sentiment d’exclusion au lycée, réalisé avec sa partenaire de groupe Lina Molarin Eriksson et nourri par les albums de Green Day et Good Charlotte qu’elles adoraient adolescentes.

Sont ensuite arrivés Duo Limbo / Mellan himmel å helvete, un punk féroce enregistré à Los Angeles avec les Melvins puis à Austin avec Paul Leary des Butthole Surfers. D’autres EP et singles ont jalonné le parcours. Roskilde, SXSW, Way Out West, The Great Escape. Des admirateurs comme Iggy Pop et Billie Joe Armstrong. « La musicienne la plus étrange de Suède », selon Bandcamp. Puis, exactement comme prévu, Söderqvist a arrêté.

Mais l’univers avait d’autres projets. Pendant que Söderqvist poursuivait sa formation d’infirmière, comme elle l’avait toujours envisagé, de nouveaux auditeurs se sont plongés dans le catalogue de ShitKid. Peu à peu, une communauté de fans s’est développée, devenant plus importante, plus jeune et plus internationale qu’elle ne l’avait jamais été lorsqu’elle était encore active.

« Peut-être que les gens n’avaient simplement pas eu le temps de suivre », explique-t-elle. « J’ai sorti énormément de disques. Puis, finalement, ils les ont découverts. Et quand tu commences à grandir, de plus en plus de personnes te trouvent, comme dans une sorte de spirale. Alors je redeviens une rockstar. »

L’année 2026 marquera les dix ans de la sortie de son premier single, l’éternellement cool Oh Please Be A Cocky Cool Kid. Pour célébrer cet anniversaire, Söderqvist partira pour une tournée européenne déjà complète, avec notamment des dates dans des villes où elle ne s’est encore jamais produite, et publiera deux nouvelles compilations.

The Essential Vol. 1 rassemble les morceaux les plus incisifs, percutants et énergiques de son répertoire rock : deux titres sélectionnés sur chacun de ses disques, ceux qui frappent droit au but. The Essential Vol. 2, attendu en septembre, dévoilera l’autre facette de ShitKid : les ballades, les morceaux à combustion lente et les atmosphères mélancoliques et vagabondes.

« C’est vraiment difficile de choisir », confie-t-elle.

Réunies, ces deux compilations dessinent le portrait complet de l’une des carrières les plus singulières et fascinantes de la musique suédoise récente. Finalement, cinq à sept ans n’auront pas suffi.

ÉCOUTER

https://shitkid.bandcamp.com/music

REGARDER

https://www.youtube.com/@shitkidmusic

AIMER

https://www.instagram.com/xshitkidx

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INFOS PRATIQUES

Samedi 19 Septembre 2026

La Maroquinerie

23 Rue Boyer, 75020 Paris

L’enfant terrible du lo-fi rock ShitKid revient à Paris pour une date à La Maroquinerie après son dernier concert à guichets fermés dans la capitale !

Le samedi 19 septembre 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 22 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T22:30:00+02:00

La Maroquinerie 23 Rue Boyer 75020 Paris

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