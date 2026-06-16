Take Me Out : Siloé en concert à Paris ! Café de la Danse Paris vendredi 11 décembre 2026.

Take Me Out présente…

Siloé en concert !

Tickets : https://shotgun.live/events/siloe

SILOÉ

Siloé est l’une des propositions les plus originales et prometteuses de la scène musicale espagnole. Composé du chanteur-auteur-compositeur Fito Robles, du guitariste et producteur Xavi Road et du batteur Jaco Betanzos, ce trio originaire de Valladolid a progressivement évolué, passant de la chanson folk d’auteur et de la pop-rock à un univers sonore singulier mêlant l’émotion des textes, l’électronique et l’énergie de la scène.

Après leurs trois premiers albums, La Verdad (2016), La Luz (2018) et Metrópolis (2020, réédité en 2021 sous le titre Metrópolis 2.0 avec des collaborations de Miss Caffeina, Belén Aguilera, Dani Fernández et d’autres artistes), le groupe a connu un tournant décisif lorsque Coldplay a partagé l’un de leurs morceaux sur les réseaux sociaux, les recommandant ainsi à un public international.

En 2023, ils ont sorti Santa Trinidad, leur album le plus ambitieux à ce jour. Celui-ci a donné lieu à plus de 45 concerts à guichets fermés (dont six dates à La Riviera de Madrid) ainsi qu’à une importante tournée dans des festivals, salles de concert et théâtres. La même année, la région de Castille-et-León les a choisis comme ambassadeurs de son image à travers la chanson Nada que se parezca a ti, partenariat renouvelé en 2025.

Au cours de l’année écoulée, le groupe a atteint des chiffres records sur les plateformes numériques, dépassant les 13 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et plus de 15 millions d’écoutes par mois, s’imposant ainsi comme l’un des projets indépendants les plus puissants d’Espagne.

En septembre 2025, Siloé a dévoilé son nouveau single Las Palabras, premier extrait d’un nouvel album centré sur l’importance des mots et des paroles dans la musique. Pour cette nouvelle étape, le groupe s’appuie sur un spectacle entièrement renouvelé, conçu par l’équipe visuelle qui travaille avec Muse, ainsi que sur la direction lumière du célèbre designer Triana, actuellement collaborateur de groupes et artistes tels que Morat et Juanes. Leur proposition scénique s’affirme ainsi comme l’une des plus solides et spectaculaires du paysage musical espagnol.

En 2026, Siloé sera tête d’affiche de 30 festivals et entreprendra sa plus grande tournée à ce jour, confirmant sa place parmi les groupes incontournables du présent et de l’avenir de la musique.

ÉCOUTER

https://onerpm.lnk.to/SiloeAW

REGARDER

https://www.youtube.com/@siloeoficialmusic

AIMER

https://www.instagram.com/siloe_music/

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Vendredi 11 Décembre 2026

Café De La Danse

109 Rue Oberkampf, 75011 Paris

Le trio espagnol Siloé excelle aussi bien dans la chanson folk d’auteur que dans un nivers pop-rock singulier mêlant émotion et textes, électronique et énerge scénique !

Le vendredi 11 décembre 2026

de 19h30 à 22h30

payant Billet : 32 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-11T20:30:00+01:00

fin : 2026-12-11T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-12-11T19:30:00+02:00_2026-12-11T22:30:00+02:00

Café de la Danse 5 Passage Louis Philippe 75011 Paris

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