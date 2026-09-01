Take Me Out : Vtoroi Ka en concert à Paris ! L’Alhambra Paris

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Take Me Out présente…

Vtoroi Ka en concert !

Tickets : https://shotgun.live/events/vtoroi-ka

VTOROI KA

Vtoroi Ka est un duo aux influences multiples originaire de Bichkek, au Kirghizistan. Formé en 2017 par des amis de longue date, ils ont sorti leur premier album complet Duet en 2020 et rencontré le succès avec leur premier titre devenu viral, le hip-hop orienté vers la jeunesse Dependence Day (2020), puis avec Serial (2022). Mais c’est avec le single Baxter Dury-esque sorti après le punk post-punk que leur popularité a véritablement explosé. Leur dernier album, troisième de leur carrière, Piggy Ride (2024), a suivi cette montée en puissance.

La clé de leur attrait au-delà des frontières réside dans leur capacité à combiner talent musical et sens inné de la théâtralité dans leurs performances. Leurs clips pleins d’humour et leurs promotions décalées sur les réseaux sociaux sont tout aussi remarquables que leur musique. L’engagement de Vtoroi Ka envers le Kirghizistan, où ils ont grandi, joue également un rôle essentiel. Contrairement à de nombreux artistes qui cherchent à s’intégrer à l’industrie musicale mondiale en déménageant vers les grandes métropoles, ils tournent leurs clips dans le Bichkek montagneux et parviennent à rester authentiques tout en donnant envie au public de découvrir ce coin vibrant mais souvent méconnu du monde.

Leur autre grand atout est leur manière d’aborder chaque étape de leur parcours musical. Ils semblent avoir été destinés à créer un disque post-punk à succès, mais ils défient les catégories avec leur dernière sortie. Avec le morceau PO GUBE EP, Sultan et Ilya ont créé une œuvre ambitieuse, centrée sur la voix, aux rythmes complexes et à l’émotion irrésistible. Au cœur de chaque chanson – et particulièrement du single Po Gube – se trouve une véritable oreille pour la pop et sa capacité à transmettre les émotions. Si l’on ajoute la voix de Sultan, le résultat est particulièrement convaincant. Vtoroi Ka propose une bande-son pour l’extase sombre et enivrante qu’ils évoquent.

En 2025, Vtoroi Ka donnera ses premiers concerts dans leurs pays voisins ainsi qu’en Europe de l’Ouest, notamment dans des lieux emblématiques tels que Lido (Berlin), ARCHA+ (Prague), Petit Bain (Paris), Le Botanique (Bruxelles), Commissary (Heidelberg) et le festival Iceland Airwaves.

En 2026, Vtoroi Ka poursuivra sa tournée européenne en présentant son nouvel album au festival Reeperbahn à Hambourg ainsi que dans plusieurs autres villes du continent.

ÉCOUTER

https://infinity.ffm.to/southside312

REGARDER

https://www.youtube.com/@vtoroika

AIMER

https://www.instagram.com/vtoroika/

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Mardi 22 Septembre 2026

L’ALHAMBRA

21 Rue Yves Toudic, 75010 Paris

Le duo Vtoroi Ka revient du Kirghizistan pour vous faire danser sur leur post-punk addictif et aux influences éclectiquesà l’Alhambra !

Le mardi 22 septembre 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 29 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-23T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T20:00:00+02:00_2026-09-22T22:30:00+02:00

L’Alhambra 21 Rue Yves Toudic 75010 Paris



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