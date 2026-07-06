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Tales & Ahlam + La Louuve + Chak Chouka Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes
vendredi 30 octobre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 20:00 – 23:59
Gratuit : non Prix libre Tout public
Inspiré du plat méditerranéen dont il porte le nom, le collectif nantais Chak Chouka enflamme les nuits avec des soirées dansantes aux sonorités d’Afrique du Nord. Ces DJ reprennent des classiques de la musique arabe choisies spécialement pour le dancefloor.
Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com
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