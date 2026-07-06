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Tales & Ahlam + La Louuve + Chak Chouka Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

vendredi 30 octobre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes

Tales & Ahlam + La Louuve + Chak Chouka Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
Trempo - La Fabrique Ile de Nantes
Adresse
6 Boulevard Léon Bureau
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prix libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-30 20:00 – 23:59
Gratuit : non Prix libre Tout public 

Inspiré du plat méditerranéen dont il porte le nom, le collectif nantais Chak Chouka enflamme les nuits avec des soirées dansantes aux sonorités d’Afrique du Nord. Ces DJ reprennent des classiques de la musique arabe choisies spécialement pour le dancefloor.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com


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