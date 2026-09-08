Informations pratiques

Ensisheim

Tansei Warriors Family Course d’obstacles

Rue de la Gare Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12 17:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Une course d’obstacles pour toute la famille

Venez participer en famille à la 2ème édition de la Tansei Warriors Family avec encore plus de fun et d’obstacles.

Un parcours familial accessible pour tous. .

Rue de la Gare Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 78 92 00 tanseikarate@gmail.com

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English :

An obstacle course for the whole family

L’événement Tansei Warriors Family Course d’obstacles Ensisheim a été mis à jour le 2026-08-17 par Centre Haut-Rhin Ensisheim