Tansei Warriors Family Course d’obstacles Ensisheim
samedi 12 septembre 2026 · Ensisheim
Informations pratiques
Ensisheim
Tansei Warriors Family Course d’obstacles
Rue de la Gare Ensisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12 17:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Une course d’obstacles pour toute la famille
Venez participer en famille à la 2ème édition de la Tansei Warriors Family avec encore plus de fun et d’obstacles.
Un parcours familial accessible pour tous. .
Rue de la Gare Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 78 92 00 tanseikarate@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An obstacle course for the whole family
L’événement Tansei Warriors Family Course d’obstacles Ensisheim a été mis à jour le 2026-08-17 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
À voir aussi à Ensisheim (Haut-Rhin)
- Club de lecture décalé autour de la BD Ensisheim 8 septembre 2026
- Le trésor lapidaire d’Ensisheim, Palais de la Régence, Ensisheim 19 septembre 2026
- Le trésor lapidaire d’Ensisheim, Musée de la Régence, Ensisheim 19 septembre 2026
- Visite du musée de la Régence, Palais de la Régence, Ensisheim 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Ensisheim 19 septembre 2026