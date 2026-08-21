Le trésor lapidaire d’Ensisheim, Palais de la Régence, Ensisheim

Informations pratiques

Le trésor lapidaire d’Ensisheim Samedi 19 septembre, 09h00 Palais de la Régence Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les signes taillés, gravés ou dessinés dans la pierre, sont nombreux à Ensisheim. Autant de traces du riche passé historique d’Ensisheim sur des linteaux, des puits, des bornes ou des médaillons. Rassemblées pour la période du XVe au XVIIIe siècle, ils seront présentés dans une exposition photographique et répertoriés sur un circuit que vous pourrez parcourir si vous le désirez.

Palais de la Régence Place de l’Eglise 68190 Ensisheim Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est Construit en 1535, le Palais de la Régence présente une architecture emblématique de la Renaissance alsacienne en intégrant à la fois des éléments de gothique flamboyant d’origine germanique et des emprunts à des motifs spécifiquement français.

Il est un témoin de premier plan de l’histoire de la ville et de celle des Habsbourg.

Les signes taillés, gravés ou dessinés dans la pierre, sont nombreux à Ensisheim. Autant de traces du riche passé historique d’Ensisheim sur des linteaux, des puits, des bornes ou des médaillons. la…

©Ville d’Ensisheim