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AGENDA · Ensisheim

Atelier de scrapbooking, Palais de la Régence, Ensisheim

samedi 19 septembre 2026 · Palais de la Régence · Ensisheim

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Palais de la Régence
Adresse
Place de l’Eglise 68190 Ensisheim
Ville
68190 Ensisheim
Département
Collectivité européenne d'Alsace
Tarif
À partir de 6 ans.

Atelier de scrapbooking Samedi 19 septembre, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15 Palais de la Régence Collectivité européenne d’Alsace

À partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Création de carte sur le thème de la météorite tombée en 1492 et présentée au musée.
À partir de 6 ans.

Palais de la Régence Place de l’Eglise 68190 Ensisheim Ensisheim 68190 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 26 49 54 »}] Construit en 1535, le Palais de la Régence présente une architecture emblématique de la Renaissance alsacienne en intégrant à la fois des éléments de gothique flamboyant d’origine germanique et des emprunts à des motifs spécifiquement français.
Il est un témoin de premier plan de l’histoire de la ville et de celle des Habsbourg.
Atelier tout public

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