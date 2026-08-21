Atelier de scrapbooking, Palais de la Régence, Ensisheim

Informations pratiques

Atelier de scrapbooking Samedi 19 septembre, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15 Palais de la Régence Collectivité européenne d’Alsace

À partir de 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Création de carte sur le thème de la météorite tombée en 1492 et présentée au musée.

À partir de 6 ans.

Palais de la Régence Place de l’Eglise 68190 Ensisheim Ensisheim 68190 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 26 49 54 »}] Construit en 1535, le Palais de la Régence présente une architecture emblématique de la Renaissance alsacienne en intégrant à la fois des éléments de gothique flamboyant d’origine germanique et des emprunts à des motifs spécifiquement français.

Il est un témoin de premier plan de l’histoire de la ville et de celle des Habsbourg.

Atelier tout public