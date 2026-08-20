Exposition photo « Campagnes de fouilles à Ensisheim », Palais de la Régence, Ensisheim

Informations pratiques

Exposition photo « Campagnes de fouilles à Ensisheim » 19 et 20 septembre Palais de la Régence Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Cette exposition de photographies, sélectionnées par Archéologie Alsace, vous invite à explorer le quotidien des archéologues à l’oeuvre sur différentes campagnes de fouilles à Ensisheim.

Palais de la Régence Place de l’Eglise 68190 Ensisheim Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est Construit en 1535, le Palais de la Régence présente une architecture emblématique de la Renaissance alsacienne en intégrant à la fois des éléments de gothique flamboyant d’origine germanique et des emprunts à des motifs spécifiquement français.

Il est un témoin de premier plan de l’histoire de la ville et de celle des Habsbourg.

Une exposition de photographies sélectionnées par Archéologie Alsace