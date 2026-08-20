Jeu de piste à travers la Ville !, Palais de la Régence, Ensisheim

Informations pratiques

Jeu de piste à travers la Ville ! Dimanche 20 septembre, 14h30 Palais de la Régence Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Plongez dans l’Histoire et partez à la découverte de la Ville à travers un jeu de piste ludique et culturel! À l’aide d’un livret, explorez les rues de la ville et laissez-vous guider tout au long du parcours. Chaque étape vous permettra d’en apprendre davantage sur le patrimoine d’Ensisheim et ses trésors cachés.

Palais de la Régence Place de l’Eglise 68190 Ensisheim Ensisheim 68190 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est Construit en 1535, le Palais de la Régence présente une architecture emblématique de la Renaissance alsacienne en intégrant à la fois des éléments de gothique flamboyant d’origine germanique et des emprunts à des motifs spécifiquement français.

Il est un témoin de premier plan de l’histoire de la ville et de celle des Habsbourg.

Plongez dans l’Histoire et partez à la découverte de la Ville à travers un jeu de piste ludique et culturel ! À l’aide d’un livret, explorez les rues de la ville et laissez-vous guider tout au long…

©Ville d’Ensisheim