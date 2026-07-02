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AGENDA · Marseille 5e Arrondissement

Tant qu’on est entre amis Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

samedi 3 octobre 2026 · Divadlo Théâtre · Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Divadlo Théâtre
Adresse
69 rue Sainte-Cécile
Ville
13005 Marseille 5e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
13 13 13

Marseille 5e Arrondissement

Tant qu’on est entre amis

Samedi 3 octobre 2026 à partir de 20h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Fort de son succès lors de la saison 2025-2026, Meng revient au Divadlo.
Ils se connaissent depuis des années. Ils se retrouvent pour un simple dîner entre amis. Mais entre les non-dits, les confidences maladroites et les secrets que certains auraient préféré garder pour eux, la soirée prend une tournure inattendue.

Après tout… tant qu’on est entre amis, on peut tout se dire. Non ?   .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34  contact@divadlo.org

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English :

Building on his success during the 2025–2026 season, Meng returns to the Divadlo.

L’événement Tant qu’on est entre amis Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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