Tant qu’on est entre amis Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement
samedi 3 octobre 2026 · Divadlo Théâtre · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
Tant qu’on est entre amis
Samedi 3 octobre 2026 à partir de 20h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Fort de son succès lors de la saison 2025-2026, Meng revient au Divadlo.
Ils se connaissent depuis des années. Ils se retrouvent pour un simple dîner entre amis. Mais entre les non-dits, les confidences maladroites et les secrets que certains auraient préféré garder pour eux, la soirée prend une tournure inattendue.
Après tout… tant qu’on est entre amis, on peut tout se dire. Non ? .
Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org
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English :
Building on his success during the 2025–2026 season, Meng returns to the Divadlo.
L’événement Tant qu’on est entre amis Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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