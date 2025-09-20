Tapisserie sur métier de basse lice: visitez l’atelier., Atelier de La Croisure, Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Tapisserie sur métier de basse lice: visitez l’atelier. 19 et 20 septembre Atelier de La Croisure Loire-Atlantique

Au plus, 4 personnes à la fois.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Face aux oeuvres, puis au-dessus du bâti du métier de basse lice, nous discuterons, opportunément car la parole et le tissage sont une même chose selon les Dogons. La Croisure, artiste textile.

Atelier de La Croisure 18 Allée des Tanneurs 44390 Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251815347 http://www.tapisserie-miroir-chassis.com Soyez curieux. Approchez un mode d’expression textile patri-matrimonial: la tapisserie de basse lice, savoir-faire rare, reconnu comme tel par l’Unesco. Une « tapisserie réfléchie et enchâssée » de La Croisure suscite un regard explorateur, lequel est à la fois confronté à l’envers de la pièce tissée et captivé par l’endroit qu’un miroir lui renvoie. Expérience singulière que la visite de cet atelier, lieu de travail et espace d’exposition témoignant de l’élaboration assidue des aptitudes créatrices de la praticienne qui vous y accueille volontiers. à 1,7 km de la gare SNCF, à 850 m du port, accès par des voies de circulation douce, places de parking à proximité

Face aux oeuvres, puis au-dessus du bâti du métier de basse lice, nous discuterons, opportunément car la parole et le tissage sont une même chose selon les Dogons. La Croisure, artiste textile.

© La Croisure