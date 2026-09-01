PLACE AUX JEUX ! Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Nort-sur-Erdre

PLACE AUX JEUX !

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-26 2026-10-10 2026-10-24 2026-11-25 2026-12-05 2026-12-19

Et si vous faisiez une pause jeux ? Venez jouer en famille ou entre amis à la médiathèque

Laissez-vous tenter par une pause ludique avec Samuel de la ludothèque itinérante Auprès du jeu. Profitez des espaces de jeux mis à disposition et prolongez le plaisir à la maison en empruntant des jeux de votre choix.

Jeu sur place en accès libre et gratuit

Prêt réservé aux abonnés de la médiathèque .

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

How about a game break? Come and play with family and friends at the multimedia library

L’événement PLACE AUX JEUX ! Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-21 par Pays Erdre Canal Forêt