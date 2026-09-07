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T’as la ref ?, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain

T’as la ref ?, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
Adresse
rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

T’as la ref ? Jeudi 22 octobre, 14h30 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T16:30:00+02:00

Vous êtes plutôt horreur ou thriller ? Venez échanger sur vos coups de coeurs horrifiques ou suspens, découvrir de nouvelles ressources (romans, films, …) et partager un goûter !

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