T’as la ref ?, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain

Informations pratiques

T’as la ref ? Jeudi 22 octobre, 14h30 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-22T14:30:00+02:00 – 2026-10-22T16:30:00+02:00

Vous êtes plutôt horreur ou thriller ? Venez échanger sur vos coups de coeurs horrifiques ou suspens, découvrir de nouvelles ressources (romans, films, …) et partager un goûter !

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0228252525 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.la-bibliotheque.com/ »}]

Vous êtes plutôt horreur ou thriller ? Venez échanger sur vos coups de coeurs horrifiques ou suspens, découvrir de nouvelles ressources (romans, films, …) et partager un goûter !