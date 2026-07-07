Tatamis Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Tatamis

Jeudi 18 février 2027 de 19h à 19h35. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 19:00:00

fin : 2027-02-18 19:35:00

Date(s) :

2027-02-18

La compagnie La Zampa développe une approche créatrice transversale mêlant danse, musique et performance, en dialogue avec d’autres disciplines.

Elle propose ici une forme singulière qui confronte danse et judo, en explorant leurs points de rencontre l’équilibre, le déséquilibre, l’engagement du corps et la relation à l’autre.



Ce trio de 35 minutes interprété par Romuald Luydlin et Camilo Sarasa Molina, accompagnés du guitariste Marc Sens, se déploie dans la salle du Bout de la Nuit pour une partition physique et sensible faite d’élans, de renversements, de soulèvements et de chutes. À la croisée de la création artistique et de la médiation, Tatamis envisage le corps comme un terrain d’expérimentation, une architecture en mouvement. Accessible à un large public, la pièce se prolonge par un temps d’échange, invitant à la rencontre et à la discussion.



Réservez vos places pour Nimble et bénéficiez d’un tarif à 5€ pour Tatamis. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The company La Zampa develops a cross-disciplinary creative approach blending dance, music and performance, in dialogue with other disciplines.

L’événement Tatamis Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues