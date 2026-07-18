Tatiana Bucci, rescapée d’Auschwitz Mémorial de la Shoah Paris
jeudi 17 septembre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
Alors que la quasi-totalité des enfants juifs est assassinée dans les chambres à gaz à l’arrivée des convois, leur survie, écrit l’historienne Laura Fontana, est « une énigme sur laquelle les chercheurs ne peuvent formuler que des hypothèses ». Depuis 20 ans, Tatiana et Andra Bucci parcourent l’Italie pour témoigner dans les écoles.
En conversation avec Jacques‑OlivierDavid, médiateur culturel.
La rencontre sera précédée par un hommage à Laura Fontana
L’historienne Laura Fontana nous a quitté en janvier 2026. Pendant plus de 20 ans, elle a œuvré sans relâche à l’enseignement et à la transmission de l’histoire de la Shoah. Responsable pour l’Italie du Mémorial de la Shoah, elle a organisé de riches programmes de conférences, de formations pour les enseignants, ainsi que l’itinérance de nombreuses expositions.
En présence de JacquesFredj, directeur du Mémorial de la Shoah, d’Emilie Fourel, fille de Laura Fontana, de KarenTaieb, responsable du service Archives du Mémorial de la Shoah, et MarioVenezia, président de la Fondation Musée de la Shoah de Rome.
Lorsque Tatiana et sa sœur Andra sont déportées en avril 1944 depuis l’Italie à Auschwitz-Birkenau, avec leur mère et d’autres membres de leur famille, elles n’ont que 6 et 4 ans.
Le jeudi 17 septembre 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T17:00:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
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