Tatouage Ephémère au Henné à l’Habitation La Salle, Habitation La Salle, Sainte-Marie
samedi 19 septembre 2026 · Habitation La Salle · Sainte-Marie
Informations pratiques
Tatouage Ephémère au Henné à l’Habitation La Salle Samedi 19 septembre, 10h00 Habitation La Salle Martinique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Tatouage éphémère au henné naturel dans les jardins de l’Habitation La Salle de 10h à 14h
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Mayana Beaupied (Stick and Heart Tattoo), artiste tatoueuse et illustratrice en Martinique, propose une animation autour du tatouage éphémère au henné naturel, imaginée en lien avec le patrimoine de l’Habitation La Salle. Inspirés de l’identité du lieu – canne à sucre, éléments végétaux, motifs graphiques – ses créations invitent les visiteurs à repartir avec une trace éphémère de leur découverte.
Infos pratiques
Habitation La Salle
- Dans le jardin, sous le kiosque
- sans réservation
- Instagram @stick_and_heart_tattoo
- Tarif spécial JEP 2026 10€/Tattoo
A voir également :
Visite libre des jardins de l’Habitation La Salle
Visite libre du patrimoine bâti de la Sucrerie La Salle, ancienne sucrerie du XVIIe
Visite libre de la maison du café, retraçant l’histoire du café à nos jours
Audioguide disponible
Habitation La Salle Sainte-marie 97230 Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique 0596 62 50 74 https://rhum-saintjames.com/visiter/ Visite au sein d’une ancienne sucrerie du XVIIème siècle, ses moulins, ses roues à aubes, sa purgerie, ses alambics de distillation, ses chaudières et ses chais, sa boutique à l’intérieur de huit bâtiments entièrement rénovés.
Auparavant, cette habitation était connue sous le nom de sucrerie Survilliers, pour avoir été la propriété de Claude de Laguarigue de Survilliers né en 1668 dans l’île de Saint-Christophe.
Chassé par les Anglais en 1690, il se réfugie en Martinique, s’installa à Sainte-Marie et épousa en 1695 Mlle Luce de La Salle. Juste avant la révolution, en 1786, Jacques Guillaume Seguin de La Salle racheta l’habitation qui porte aujourd’hui son nom. Parking aménagé
Tatouage éphémère au henné naturel dans les jardins de l’Habitation La Salle de 10h à 14h
@Mayana
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