Tatouage éphémère au henné Maison Marbeuf Rennes
Tatouage éphémère au henné Maison Marbeuf Rennes jeudi 21 mai 2026.
Tatouage éphémère au henné Maison Marbeuf Rennes 21 mai et 13 juin Ille-et-Vilaine
Apprends à faire du henné, tatouage naturel à base de plantes
Cet atelier est animé par Camellya, artiste créatrice alias Dyschroma Art
Public adultes et enfants dès 8/9 ans
Les tatouages sont réalisés sur les mains ou sur feuilles.
Ce sont des tatouages naturels à partir de plantes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-21T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T20:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/tatouage-ephemere-au-henne-avec-camellya-2
Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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