Tatouage éphémère au henné Maison Marbeuf Rennes 21 mai et 13 juin Ille-et-Vilaine

Apprends à faire du henné, tatouage naturel à base de plantes

Cet atelier est animé par Camellya, artiste créatrice alias Dyschroma Art

Public adultes et enfants dès 8/9 ans

Les tatouages sont réalisés sur les mains ou sur feuilles.

Ce sont des tatouages naturels à partir de plantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/tatouage-ephemere-au-henne-avec-camellya-2

Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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