Tchaïkovski et ses voisins Square de la Psalette Nantes
Tchaïkovski et ses voisins Square de la Psalette Nantes samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 17:00 – 17:30
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99
Studio ApertoTrio de flûtes traversières : Isabelle, Maud et Nathalie joueront en trio des oeuvres de Tchaïkovski, Bartok, Novak et Tcherepnin. Direction artistique : Gilles de Talhouët Durée : 30 min.
Square de la Psalette Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr
Afficher la carte du lieu Square de la Psalette et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- RENDEZ-VOUS AUX ARCHIVES ! Archives de Nantes Nantes 11 mai 2026
- Exposition – Festival Printemps Coréen Cosmopolis Nantes 11 mai 2026
- Découverte de l’exposition Plants and people Musée d’arts de Nantes Nantes 11 mai 2026
- Visite théâtralisée du cimetière de la Bouteillerie : « L’histoire de Nantaises oubliées » Cimetière de la Bouteillerie Nantes 11 mai 2026
- « Pedro Almodóvar , des douleurs, des couleurs et toujours le besoin de filmer… » – Conférence par Pilar MARTINEZ-VASSEUR, Amphi A, bâtiment Bias 2,, Nantes 11 mai 2026