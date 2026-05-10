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Tchaïkovski et ses voisins Square de la Psalette Nantes

Tchaïkovski et ses voisins Square de la Psalette Nantes

Tchaïkovski et ses voisins Square de la Psalette Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Square de la Psalette

Adresse : Impasse Saint Laurent

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 17:00 – 17:30
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Studio ApertoTrio de flûtes traversières : Isabelle, Maud et Nathalie joueront en trio des oeuvres de Tchaïkovski, Bartok, Novak et Tcherepnin. Direction artistique : Gilles de Talhouët Durée : 30 min.

Square de la Psalette Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr


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