Tchaïkovski et ses voisins Square de la Psalette Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 17:00 – 17:30

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Studio ApertoTrio de flûtes traversières : Isabelle, Maud et Nathalie joueront en trio des oeuvres de Tchaïkovski, Bartok, Novak et Tcherepnin. Direction artistique : Gilles de Talhouët Durée : 30 min.

Square de la Psalette Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr



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