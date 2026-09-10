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Tea Book, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

mardi 6 octobre 2026 · Bibliothèque Bellangerais · Rennes

Tea Book, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Bellangerais
Adresse
5bis, rue du Morbihan
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tea Book Mardi 6 octobre, 17h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T17:00:00+02:00 – 2026-10-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-06T17:00:00+02:00 – 2026-10-06T18:00:00+02:00

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
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