AGENDA · Rennes
Tea Book, Bibliothèque Bellangerais, Rennes
mardi 24 novembre 2026 · Bibliothèque Bellangerais · Rennes
Informations pratiques
Tea Book Mardi 24 novembre, 17h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-24T17:00:00+01:00 – 2026-11-24T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-24T17:00:00+01:00 – 2026-11-24T18:00:00+01:00
On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Club de lecture
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