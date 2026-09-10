Tea Book, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Informations pratiques

Tea Book Mardi 24 novembre, 17h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T17:00:00+01:00 – 2026-11-24T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-24T17:00:00+01:00 – 2026-11-24T18:00:00+01:00

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Club de lecture

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