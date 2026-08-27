Tea-Time Marcq
vendredi 23 avril 2027 · Marcq
Informations pratiques
Marcq
Tea-Time
RDV sous la halle Marcq Ardennes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23
fin : 2027-04-23
Date(s) :
2027-04-23
L’heure de la pause est arrivée dans l’atelier ! C’est le début d’une insolite chorégraphie de l’absurde au service du thé. Un moment de douce folie où le geste simple devient compliqué voire inutile. Le duo clownesque dévoile petit à petit son univers de manipulations d’objets entre jonglerie et magie à travers des scènes de complicité et de dualité. Durée 40min Dès 6ans
.
RDV sous la halle Marcq 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s break time in the workshop! This marks the beginning of an unusual, absurd choreography in the service of theater. A moment of gentle madness where simple gestures become complicated—or even pointless. The clown duo gradually unveils its world of object manipulation—somewhere between juggling and magic—through scenes of complicity and duality. Running time: 40 min. Ages 6 and up
L’événement Tea-Time Marcq a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme
À voir aussi à Marcq (Ardennes)
- Rando rose Marcq 24 octobre 2026
- Marché de Noël du Téléthon Marcq 29 novembre 2026