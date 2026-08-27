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AGENDA · Marcq

Tea-Time Marcq

vendredi 23 avril 2027 · Marcq

Informations pratiques

Début
vendredi 23 avril 2027
Fin
vendredi 23 avril 2027
Adresse
RDV sous la halle
Ville
08250 Marcq
Département
Ardennes
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Marcq

Tea-Time

RDV sous la halle Marcq Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-23
fin : 2027-04-23

Date(s) :
2027-04-23

L’heure de la pause est arrivée dans l’atelier ! C’est le début d’une insolite chorégraphie de l’absurde au service du thé. Un moment de douce folie où le geste simple devient compliqué voire inutile. Le duo clownesque dévoile petit à petit son univers de manipulations d’objets entre jonglerie et magie à travers des scènes de complicité et de dualité. Durée 40min Dès 6ans
  .

RDV sous la halle Marcq 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77  accueil.lestourelles@wandoo.fr

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English :

It’s break time in the workshop! This marks the beginning of an unusual, absurd choreography in the service of theater. A moment of gentle madness where simple gestures become complicated—or even pointless. The clown duo gradually unveils its world of object manipulation—somewhere between juggling and magic—through scenes of complicity and duality. Running time: 40 min. Ages 6 and up

L’événement Tea-Time Marcq a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme

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