Informations pratiques

Vialas

TEA TIME

Local des associations Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Animé par Justine SCHALLER, Tea time est un nouveau rendez-vous à l’heure du thé pour discuter tous ensemble en anglais. Que ce soit pour découvrir la langue, progresser ou juste pratiquer, rendez-vous est pris chaque mois autour d’un thème pour ce thé linguistique .

Animé par Justine SCHALLER, Tea time est un nouveau rendez-vous à l’heure du thé pour discuter tous ensemble en anglais. Que ce soit pour découvrir la langue, progresser ou juste pratiquer, rendez-vous est pris chaque mois autour d’un thème pour ce thé linguistique .

RÉSERVATIONS PAR MAIL, SMS OU DIRECTEMENT AU LOCAL.

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. .

Local des associations Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 7 64 24 18 59 vivreavialas@gmail.com

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English :

Hosted by Justine SCHALLER, Tea Time is a new monthly gathering at tea time where we can all chat together in English. Whether you’re looking to discover the language, improve your skills, or just practice, we meet every month to explore a different theme during this “language tea party.”

L’événement TEA TIME Vialas a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère