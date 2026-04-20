Mailly-le-Château

Teinture Végétale ou la cuisine des plantes à couleur

Mailly-le-Château Yonne

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-13

L’art de teindre avec les plantes n’aura plus de secret pour vous ! Stage à partir de 15 ans, matériel et fournitures inclus. Sur inscription. .

Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 21 28 65 olanayonne@gmail.com

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English : Teinture Végétale ou la cuisine des plantes à couleur

L’événement Teinture Végétale ou la cuisine des plantes à couleur Mailly-le-Château a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois