Teinture Végétale ou la cuisine des plantes à couleur Mailly-le-Château
Teinture Végétale ou la cuisine des plantes à couleur Mailly-le-Château samedi 16 mai 2026.
Mailly-le-Château
Teinture Végétale ou la cuisine des plantes à couleur
Mailly-le-Château Yonne
Tarif : 180 – 180 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16 2026-06-13
L’art de teindre avec les plantes n’aura plus de secret pour vous ! Stage à partir de 15 ans, matériel et fournitures inclus. Sur inscription. .
Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 21 28 65 olanayonne@gmail.com
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English : Teinture Végétale ou la cuisine des plantes à couleur
L’événement Teinture Végétale ou la cuisine des plantes à couleur Mailly-le-Château a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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