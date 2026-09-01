Téléthon 2026 Concours de pétanque Beaumont-le-Roger
samedi 19 septembre 2026 · Beaumont-le-Roger
Informations pratiques
Beaumont-le-Roger
Téléthon 2026 Concours de pétanque
Terrain Schneider rue du pont aux Chèvres Beaumont-le-Roger Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Osacr’Don organise un concours de doublette au profit du téléthon. Inscription à 13h30 et jet de but à 14h. Bu vette et WC sur place. Limité à 56 équipes. Venez nombreux ! .
Terrain Schneider rue du pont aux Chèvres Beaumont-le-Roger 27170 Eure Normandie +33 6 80 56 39 65
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English : Téléthon 2026 Concours de pétanque
L’événement Téléthon 2026 Concours de pétanque Beaumont-le-Roger a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay