Informations pratiques

Beaumont-le-Roger

Téléthon 2026 Concours de pétanque

Terrain Schneider rue du pont aux Chèvres Beaumont-le-Roger Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Osacr’Don organise un concours de doublette au profit du téléthon. Inscription à 13h30 et jet de but à 14h. Bu vette et WC sur place. Limité à 56 équipes. Venez nombreux ! .

Terrain Schneider rue du pont aux Chèvres Beaumont-le-Roger 27170 Eure Normandie +33 6 80 56 39 65

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English : Téléthon 2026 Concours de pétanque

L’événement Téléthon 2026 Concours de pétanque Beaumont-le-Roger a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay