Visite guidée de l’église, Église Saint-Nicolas, Beaumont-le-Roger

Informations pratiques

Visite guidée de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas Eure

Durée 1h15, 50 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

A la découverte de 1000 ans d’Histoire et d’une architecture exceptionnelle de l’église Saint-Nicolas, au fil d’une visite guidée. Des vitraux du XVIème siècle, un statuaire plusieurs fois centenaire, des découvertes étonnantes et émouvantes. Accessible aux amoureux du Patrimoine ou aux simples curieux, notre guide vous accueille et vous invite à voyager au Moyen-Age pour un moment de partage et de découverte. Un moment d’échange suivra cette visite.

Église Saint-Nicolas Place de l’Eglise, 27170 Beaumont-le-Roger, France Beaumont-le-Roger 27170 Eure Normandie 0232452027 https://paroisse-latrinitesurrisle.fr

A la découverte de 1000 ans d’Histoire et d’une architecture exceptionnelle de l’église Saint-Nicolas, au fil d’une visite guidée. Des vitraux du XVIème siècle, un statuaire plusieurs fois des et aux…

©Auteur: Catherine Pallée