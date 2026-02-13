Port-des-Barques

Téléthon Run to Give

Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

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Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 71 62 77 runtogive17@gmail.com

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English : Telethon Run to Give

L’événement Téléthon Run to Give Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan