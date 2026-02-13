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Téléthon Run to Give Port-des-Barques

Téléthon Run to Give Port-des-Barques samedi 21 novembre 2026.

Ville : 17730 Port-des-Barques

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 21 novembre 2026

Fin : samedi 21 novembre 2026

Tarif :

Port-des-Barques

Téléthon Run to Give

Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

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Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 71 62 77  runtogive17@gmail.com

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English : Telethon Run to Give

L’événement Téléthon Run to Give Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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