“Tempête & Passion Des fils Bach au jeune Beethoven Temple, Pau

“Tempête & Passion Des fils Bach au jeune Beethoven

Temple, 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Carl-Philipp-Emanuel Bach, marquera profondément J. Haydn. Sa musique tout en clair-obscur et en imprévus exprime les fluctuations de l’âme agitée par le flux et le reflux des passions.

Lui et Haydn furent des pionniers en matière de musique instrumentale, le premier avec ses œuvres pour clavier, le second, une génération plus tard, avec ses quatuors à cordes.

Bien que leurs œuvres marquent la fin de l’esthétique baroque, Beethoven s’est encore réclamé de CPE Bach dont il appréciait les partitions.

Ensemble Il Convito quatuor à corde et pianoforte.

Maude Gratton , Pianoforte et Direction. .

Temple, 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musiqueautemple@psalterion.fr

English : “Tempête & Passion Des fils Bach au jeune Beethoven

German : “Tempête & Passion Des fils Bach au jeune Beethoven

Italiano :

Espanol : “Tempête & Passion Des fils Bach au jeune Beethoven

L’événement “Tempête & Passion Des fils Bach au jeune Beethoven Pau a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Pau