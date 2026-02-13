Temps d’information sur le frelon asiatique, Longère de la Bégraisière, Saint-Herblain

Temps d’information sur le frelon asiatique Mercredi 4 mars, 18h30 Longère de la Bégraisière Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Présent depuis 2004 sur le territoire français, le frelon asiatique est une espèce nuisible pour les abeilles domestiques. Venez participer à ce temps d’information sur les moyens de lutte contre cette espèce invasive.

Par l’Union des apiculteurs de Loire-Atlantique

Longère de la Bégraisière Rue François Rabelais, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Les Quatre Vents Loire-Atlantique Pays de la Loire

