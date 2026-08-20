T’enchanter en temps chantés, Maison de la parentalité, Orvault

Informations pratiques

T’enchanter en temps chantés Samedi 28 novembre, 10h00 Maison de la parentalité Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T10:00:00+01:00 – 2026-11-28T11:30:00+01:00

Fin : 2026-11-28T10:00:00+01:00 – 2026-11-28T11:30:00+01:00

Espace dédié à la chanson pour le tout petit (naissance à 3 ans), son/ses parents, grands parents.

L’atelier est ouvert à tous.te.s, gratuit, sans inscription.

Le temps de se poser et d’écouter, de vivre un temps musical, de recevoir les chansons et aussi de partager sa mémoire musicale.

Vous pouvez passer entre 10h et 11h30 juste 15mn, 30 mn, ou plus… Le temps qui est juste pour vous et votre enfant.

Au delà de 3 ans, l’enfant aura d’autres attentes et/ou besoins. Nous insistons sur le fait que ces temps sont à privilégiés avec des enfants âgés de la naissance à 3 ans.

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Maison de la parentalité 37 avenue de la Ferrière 44700 Orvault Orvault 44700 Le Bois Saint-Louis Loire-Atlantique Pays de la Loire

Espace dédié à la chanson pour le tout petit (naissance à 3 ans), son/ses parents, grands parents. L’atelier est ouvert à tous.te.s, gratuit, sans inscription.