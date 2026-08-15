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T’enchanter en temps chantés Maison de la parentalité Orvault

samedi 12 décembre 2026 · Maison de la parentalité · Orvault

T’enchanter en temps chantés Maison de la parentalité Orvault

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Maison de la parentalité
Adresse
37 avenue de la Ferrière 44700 Orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit Gratuit, sans inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-12 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Gratuit Gratuit, sans inscription En famille, Jeune Public – Age maximum : 3 

Espace dédié à la chanson pour le tout petit (naissance à 3 ans), son/ses parents, grands parents. L’atelier est ouvert à tous.te.s, gratuit, sans inscription.Le temps de se poser et d’écouter, de vivre un temps musical, de recevoir les chansons et aussi de partager sa mémoire musicale.Vous pouvez passer entre 10h et 11h30 juste 15mn, 30 mn, ou plus… Le temps qui est juste pour vous et votre enfant.Au delà de 3 ans, l’enfant aura d’autres attentes et/ou besoins. Nous insistons sur le fait que ces temps sont à privilégiés avec des enfants âgés de la naissance à 3 ans. enchanfantines, musiquepetiteenfance, parentalité, petiteenfance, parents, grands parents, eveil sonore

Maison de la parentalité Orvault 44700


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