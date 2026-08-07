TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT !

Place 8 Place Benoît Arzac Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:30:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Après la farce baroque de Erdmann montée l’an passé, je souhaitais cette année proposer de creuser le sillon d’une approche plus intime…

Loin de la grande fresque burlesque du Suicidé, nous avons pris l’option d’une dramaturgie éclatée, puisant à la source de quelques brillantes plumes contemporaines.

Dans une atmosphère vaporeuse toute en clair obscur, des êtres sortis de l’ombre viennent se frotter les un·es aux autres dans une série de short cuts , où la foule de nos abîmes affleure comment est-ce qu’on se rencontre, comment est-ce qu’on se désire, comment est-ce qu’on s’aime, comment est-ce qu’on s’accorde, comment est-ce qu’on se rate, comment est-ce qu’on se déchire, comment est-ce qu’on s’accroche, se fait payer, se détruit, se mord, s’oublie, se souvient, se reconnaît, se réalise, se…, se…, se… et se…

On y rit parfois, s’émeut sans doute de ce jeu de massacre à petite échelle, s’effare de ces instants de bascule où l’humain perd sa boussole.

Heureusement, c’est pour du faux. Enfin du vrai qui a l’air faux… ou l’inverse… on est au théâtre quoi !

On a mis du rock entre chaque scène parce que… parce que c’est comme ça ! 10 .

Place 8 Place Benoît Arzac Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 21 51 78 billetterie.theatredupontneuf@gmail.com

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English :

%AB After last year’s production of Erdmann’s baroque farce, I wanted to explore a more intimate approach this year?

L’événement TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE