TENTER DE NE PAS FANER THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse
jeudi 19 novembre 2026 · THÉÂTRE LE FIL À PLOMB · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
TENTER DE NE PAS FANER
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:30:00
fin : 2026-11-21 21:20:00
Date(s) :
2026-11-19
Femme forte, femme mère, femme épouse, femme mère épouse, femme mère épouse travailleuse aimante avec un corps ferme qui a des activités culturelles, caritatives et sportives.
Comment glisse-t-on de la recherche du bonheur à l’oppression de la perfection ? De la tentative absurde de se battre pour être autre chose que soi-même à la fatalité des normes changeantes et contradictoires, Tenter de ne pas faner expose six portraits au sein desquels chacune des femmes pose la violence de ne jamais être assez. 10 .
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr
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English :
A strong woman, a mother, a wife, a mother and wife—a hardworking, loving mother and wife with a toned body who is involved in cultural, charitable, and athletic activities.
L’événement TENTER DE NE PAS FANER Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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