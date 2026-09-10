TENTER DE NE PAS FANER THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

TENTER DE NE PAS FANER

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-21 21:20:00

Date(s) :

2026-11-19

Femme forte, femme mère, femme épouse, femme mère épouse, femme mère épouse travailleuse aimante avec un corps ferme qui a des activités culturelles, caritatives et sportives.

Comment glisse-t-on de la recherche du bonheur à l’oppression de la perfection ? De la tentative absurde de se battre pour être autre chose que soi-même à la fatalité des normes changeantes et contradictoires, Tenter de ne pas faner expose six portraits au sein desquels chacune des femmes pose la violence de ne jamais être assez. 10 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr

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English :

A strong woman, a mother, a wife, a mother and wife—a hardworking, loving mother and wife with a toned body who is involved in cultural, charitable, and athletic activities.

L’événement TENTER DE NE PAS FANER Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE